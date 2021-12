Salvador terá a primeira paróquia dedicada a João Paulo II

O Papa João Paulo II será considerado co-padroeiro da Paróquia Nossa Senhora dos Alagados a partir deste domingo, 27, na mesma data em que ele e o Papa João XXIII serão canonizados no Vaticano. De acordo com decreto que será assinado pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, a igreja vai passar a se chamar Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II e será a primeira do mundo dedicada ao pontífice, de acordo com a Arquidiocese de Salvador.

O pontífice será homenageado em Salvador a partir deste sábado, 26, com uma vigília na Comunidade Matriz, que fica na rua Luiz Régis Pacheco, no Uruguai.

São João Paulo II

O Papa foi o principal líder da Igreja Católica entre 1978 e 2005, período que ele visitou Salvador por duas vezes. A primeira foi em 1980, quando ele visitou os Alagados. Por conta dessa passagem, a prefeitura construiu a Igreja do bairro e asfaltou a avenida principal, além de aterrar ruas.

A segunda passagem por Salvador aconteceu em 1991, quando ele doou os US$ 180 mil que recebeu do Prêmio Artesão da Paz para o padre Miguel Ramons, que realizava um trabalho de caridade em Mata Escura. Com esse dinheiro foi fundada a Associação das Comunidade Paroquiais de Mata Escura e Calabetão (ACOPAMEC).

Nesse mesmo ano, ele esteve com a Bem-Aventurada Dulce dos Pobres, que estava muito doente na época. Irmã Dulce morreu cinco meses depois.

