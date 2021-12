Salvador terá 700 novos ônibus a partir de janeiro

Os soteropolitanos terão 700 novos ônibus em circulação a partir do mês de janeiro. A notícia foi confirmada pelo secretário de Urbanismo e Transporte de Salvador (Semut), Fabio Mota, em audiência pública realizada no Centro Cultural da Câmara Municipal na manhã desta terça-feira, 16, cujo o tema foi "Queremos ouvir você sobre o transporte público de Salvador em 2015".

De acordo com Mota, os veículos fazem parte dos novos contratos firmados pela prefeitura, que visam a melhoria do transporte público e a mobilidade urbana de Salvador.

Os novos ônibus devem amenizar o tempo de espera nas principais linhas e otimizar o tempo de deslocamento da população em alguns trechos.

Na audiência pública, o secretário anunciou que as obras do sistema de BRT terão início no primeiro semestre de 2015, com a construção de quatro complexos de viadutos no trecho entre a Lapa e o Iguatemi.

