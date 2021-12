Salvador terá 19 pontos de queimas de fogos no réveillon

Salvador terá 19 pontos de queima de fogos durante a virada do ano. No bairro do Comércio, onde acontecerá cinco dias de festa, serão 15 minutos de espetáculo no céu. Outros 18 pontos da cidade conhecidos por reunir grande quantidade de pessoas durante a virada do ano terão oito minutos de fogos de artifício. São eles: Barra, Arena Fonte Nova, Rio Vermelho, Amaralina, Jardim de Alah, Boca do Rio, Patamares, Itapuã, Cajazeiras, Boa Viagem, Santo Antônio Além do Carmo, Ribeira, Periperi, Paripe, Ilha de Paramana, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Ilha de Maré e Ilha de Santana.

De acordo com a prefeitura, a empresa contratada através de processo licitatório para fornecer o material foi a Distribuidora de Fogos São Francisco, com o custo de R$ 1.192.493,00. A licitação para contrato de fornecimento de fogos de artificio em Salvador foi realizado via pregão eletrônico, acessível a qualquer cidadão pela internet.

A prefeitura ainda informa que o Réveillon de Salvador custará R$ 7 milhões, com cinco dias de festa e 28 atrações, sendo que toda parte artística e estrutural é proveniente de recursos da iniciativa privada. A Prefeitura custeia, os serviços públicos necessários para a realização do evento, que este ano deve girar em torno de R$ 1 milhão.

