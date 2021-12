Salvador terá 11 novos voos a partir de 1º de julho

A partir de 1º de julho, a Gol Linhas Aéreas passará a oferecer 11 novos voos interligando Salvador a outras cidades do Brasil. Serão acrescentados seis novos destinos à lista que já vinha sendo operada até o mês anterior.

Da região Nordeste, a capital baiana receberá novas rotas de Fortaleza, João Pessoa e Natal, todas com três frequências semanais. Já de Recife, serão dez partidas semanais. O trajeto Salvador e Vitória da Conquista, será feito as segundas, quartas e sextas.

Segundo informações do Secretaria de Turismo do Estado (Setur), São Paulo, um dos estados que mais visitam a Bahia, terá o reforço de mais três voos de Guarulhos para Salvador, com seis frequências semanais cada, e um novo de Congonhas, também com seis partidas por semana.

As interligações com o Sudeste ocorrem ainda com três frequências por semana de Vitória (ES) e seis também semanais do Rio de Janeiro (Galeão). Além disso, será incluído um voo com partidas cinco vezes por semana entre Salvador e Brasília.

