Salvador terá 1º centro LGBT na sexta-feira

O Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT, primeiro centro da Bahia voltado para este público, será inaugurado em Salvador na sexta-feira, 12, oferecendo serviços que vão desde o combate à violência à integração social e profissional da comunidade gay.

De acordo com a coordenadora do centro, Keila Simpson, a ideia é que o espaço seja multicultural e desperte o interesse de todas as pessoas - homossexuais ou não - que desejem orientação e estejam abertas ao diálogo.

"A população LGBT tem muitos problemas sociais além do preconceito, como desemprego, inclusão social e violência. As secretarias públicas são nossas parceiras e são elas que vão fazer todo o trabalho de direcionamento. Não vamos pegar as pessoas que precisam de emprego e jogar no mercado de trabalho. Vamos encaminhar essa pessoa para uma secretaria da nossa rede que tenha projetos voltados para o perfil dela", explicou Keila.

O evento de inauguração vai começar a partir das 13h na Rua Almirante Barroso 8-A, no Rio Vermelho, sede do centro. Na ocasião, haverá debates, atividades culturais e a apresentação dos serviços oferecidos e terminará com o ato de lançamento da Plataforma pela Cidadania LGBT da Associação Baiana de Gays, Lésbicas e Travestis (ABGLT).

Vitória

Para Genilson Coutinho, militante LGBT e editor do site gay Dois Terços, o centro é uma vitória para a comunidade de Salvador, que até então estava muito carente de locais 'neutros'.

"Quando você é vítima de homofobia e não existe uma delegacia específica, você se sente inibido. Muitas vezes você passa por preconceito na própria delegacia e é tratado como culpado da violência que você sofreu", disse, e comparou aos problemas que as mulheres enfrentavam para registrar crimes de violência antes da existência da delegacia feminina.

Centro municipal

Seguindo a corrente do centro do Rio Vermelho, a prefeitura deve vai lançar o Centro de Referência e Combate a Homofobia LGBT, projeto assinado em 16 de maio. O funcionamento provisório será na Secretaria da Reparação.

O centro funcionará nos moldes do Loreta Valadares, que realiza atendimentos às mulheres vítimas de violência. Segundo o prefeito ACM Neto, o objetivo é realizar ações conjuntas com órgãos como Defensoria Pública, Poder Judiciário e Ministério Público estadual para garantir o direito à cidadania aos que sofrem violência física e psíquica. O projeto é da vereadora Fabíola Mansur.

