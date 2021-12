Salvador tem sete estabelecimentos interditados durante o feriado prolongado

Neste fim de semana prolongado pelas comemorações do Réveillon, sete estabelecimentos foram interditados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), em razão do descumprimento aos protocolos de funcionamento contra o coronavírus.

De quinta-feira, 31, até o domingo, 3, foram fechados três bares localizados em Armação, Piatã e Rio Vermelho, duas casas de eventos/shows em Marechal Rondon e Paripe, um clube social em Itapuã e por fim, uma loja de conveniência na Boca do Rio.

Além disso, a fiscalização dispersou seis aglomerações em ruas do Rio Vermelho, Pituba, São Cristóvão, Ceasa, Itapuã e São Tomé de Paripe. Neste último bairro, quatro equipamentos sonoros do tipo “paredão” foram apreendidos.

Nas vésperas de virada de ano, diversas localidades da capital baiana tiveram restrições de circulação de veículos e pedestres, para combater a disseminação da Covid-19. As ações ocorreram no Comércio, Praça Cairu e Praça Municipal; na Barra, entre o Porto até o Clube Espanhol; Rio Vermelho, entre as praias da Paciência até a do Buracão; Piatã, entre Jaguaribe até Placaford; e Itapuã, entre Placaford até o Farol de Itapuã.

Nessas localidades, equipes da Secretaria de Ordem Pública (Semop), Sedur, Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar realizaram rondas ostensivas de caráter preventivo e educativo. As medidas tiveram o intuito de coibir e conscientizar comerciantes formais, informais e demais cidadãos acerca da necessidade de não criar aglomerações durante todo o período festivo.

Nos bairros do Comércio, Barra, Itapuã e Rio Vermelho, a Semop aprendeu 22 materiais irregulares sendo usado por ambulantes, a exemplos de caixas de isopor, carrinho de mercado, facão, engradado vazio, entre outros itens. Os fiscais também percorreram outros pontos da cidade em ações paralelas, alcançando a região do Shopping da Bahia, Periperi, Campo Grande e Centro.

