Salvador tem seis praias impróprias para banho;confira os pontos

Quem for aproveitar o sol de domingo no litoral baiano deve tomar alguns cuidados para evitar pegar algumas doenças nos últimos dias do verão. De acordo com um balanço divulgado pelo Instituto do Meio-Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) apontou que algumas praias baianas estão impróprias para o banho. A lista conta com praias de Salvador e outras regiões do estado.

O levantamento da Rede Amostral de Monitoramento da balneabilidade no estado é feito em a 133 pontos, distribuídos em toda a costa baiana. As amostras de água são coletadas semanalmente, no período da manhã em locais com maior concentração de banhista.

De acordo com o Conama a praia é considerada imprópria quando mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas, apresentar resultado superior a 1.000 coliformes fecais ou 800 Escherichia coli, ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2500 coliformes termotolerantes ou 2000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 mL de água.

Confira a lista das praias impróprias

Salvador

Tubarão (Em frente ao conjunto habitacional, próximo à antiga fábrica de cimento)

Farol da Barra (próximo ao Barra Vento, em frente à Av. Oceânica)

Farol da Barra (em frente as escadas de acesso à praia, na Rua Dias D’Ávila)

Armação (em frente ao Hotel Alah Mar)

Boca do Rio (em frente ao posto Salva Vidas)

Patamares (em frente ao posto Salva Vidas Patamares, próximo ao Coliseu do Forró e ao Caranguejo de Sergipe)

Itapuã (em frente à Sereia de Itapuã)

Baía de Todos-os-Santos

Cabuçu (Em frente as barracas)

Itapema (no meio da praia)

Cações (próximo à Escola Ruy Barbosa, e a Igreja Nossa Senhora Coração de Jesus)

Gameleira (Em frente a Cruz da Gameleira)

Costa dos Coqueiros

Buraquinho (A cerca de 200 m da foz do rio Joanes).

Costa do Cacau

Concha (em frente as barracas de praia, próximo ao desembocadura do rio de Contas).

Costa das Baleias

Alcobaça (Em frente ao Quiosque Cabana da Ilha)

