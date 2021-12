Salvador tem segundo Dia D de vacinação contra sarampo e pólio neste sábado

Acontece neste sábado, 1º, em Salvador, o segundo Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo e Pólio, com 82 pontos disponíveis – entre postos de saúde, igrejas, escolas, associações de moradores, supermercados e prefeituras-bairro –, além de 24 volantes de atendimento em domicílio, nos locais de difícil acesso.

O atendimento acontece das 8h às 17h e marca o final da estratégia de imunizar 134 mil crianças de 1 anos a menores de 5 anos na capital baiana, o equivalente a 95% do público-alvo. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, foram vacinadas até o momento cerca de 71 mil crianças, que corresponde a 53% do alvo da campanha.

Somente este ano, foram confirmados mais de 1.500 casos de sarampo no Brasil. Em relação à poliomielite, apesar de não haver registros da doença no país desde 1988, a queda considerável no número de crianças vacinadas em todo país coloca sob ameaça o retorno da doença, que era considerada como erradicada no território nacional.

