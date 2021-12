Salvador tem redução de 14,6% nos crimes contra a vida

Os chamados Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), que incluem homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, tiveram uma redução de 14,6% em Salvador no mês de setembro em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram apresentados durante reunião do Comitê Executivo do Programa Pacto pela Vida nesta sexta-feira, 11, na sede do Ministério Público Estadual, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O encontro, que acontece a cada quinze dias, foi presidido pelo governador Jaques Wagner.

Conforme os números, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), no mesmo comparativo, a queda alcançou a marca de 27,9% dos mesmos crimes. No acumulado do ano (janeiro a setembro), na capital, a redução foi de 13,3% nos CVLIs, enquanto o índice na RMS, no mesmo período, teve recuo de 17,7%.

O secretário estadual de Comunicação Social e coordenador do Comitê Executivo do Pacto Pela Vida, Robinson Almeida, destacou a integração e as estratégias adotadas pelo programa como principais razões para a redução da violência na capital e região metropolitana.

Almeida frisou que o programa proporciona integração entre as polícias e os poderes, além de adotar técnicas que têm como prioridade a prisão dos grandes criminosos, responsáveis pelos homicídios em série, o que, segundo ele, acaba resultando na redução dos homicídios nas ruas.

O Comitê Executivo do Pacto Pela Vida reúne representantes do Judiciário, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Defensoria Pública, secretarias estaduais, entre outras instituições na articulação de ações de enfrentamento à violência.

