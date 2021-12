Salvador tem primeiro caso suspeito de gripe suína

>> Você está no México ou conhece alguém que esteja lá?

A Vigilância Epidemiológica do Estado da Bahia confirmou, na noite de segunda-feira, 27, a suspeita do primeiro caso de gripe suína em território baiano.

O provável contaminado é o brasileiro Alexandre Magno, 40 anos, que desembarcou no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães apresentando sintomas da doença, como febre, tosse e dores no corpo.



Alexandre está internado no Hospital Octávio Mangabeira, no bairro do Pau Miúdo. Ele foi conduzido ao hospital, na tarde de segunda, onde foi submetido a exames e se encontra em observação.



Ele chegava de Miami, acompanhado da mulher, que não manifestou os indícios da enfermidade, e foi atendido pelo coordenador da Vigilância, Juarez Dias. De acordo com o coordenador, “não há motivo para pânico”.

