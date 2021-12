Salvador tem previsão de chuva forte até esta quarta

Choveu 62% do previsto para o mês de março apenas entre a madrugada e manhã desta terça-feira, 13. De acordo com levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), equipamentos registraram um volume de 94,8 milímetros de chuva até o momento.

A meteorologista Cláudia Valéria destaca que o mau tempo já estava previsto e o Inmet chegou a emitir alerta. A chuva que atinge Salvador causa estragos na cidade e provocou o desabamento de um prédio, matando um menino e deixando outras pessoas soterradas.

"Essa chuva já estava prevista e os soteropolitanos podem esperar mais dias de chuvas nos próximos meses (abril, maio e junho), quando são comuns eventos de chuva forte", explicou a meteorologista.

De acordo com ela, o mau tempo deve continuar de forma mais intensa até esta quarta. Na quinta, o tempo deve começar a melhorar, mas ainda pode chover. O sol só deve voltar a aparecer no final de semana.

Transtornos

Além do desabamento do prédio no bairro de Pituaçu, a chuva desta terça causou outros transtornos na cidade, como um poste que caiu atingindo veículos no Imbuí, um muro desabou na avenida Gal Costa, um galho de árvore caiu e afetou o trânsito em Nazaré.

A Codesal registrou 91 ocorrências até as 10 horas desta terça.

