Salvador tem previsão de chuva e céu nublado para os próximos dias

Chuvas fracas a moderadas e céu nublado a parcialmente nublado. Esta é a previsão em Salvador para os próximos dias, segundo o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), que alerta para o risco de alagamentos pontuais.

De acordo com o órgão, as chuvas podem ocorrer a qualquer hora do dia e devem se estender pelo fim de semana com as mesmas características, porém, há possibilidade de redução na quarta, 11.

A previsão é de que o índice pluviométrico fique entre 20 a 30 mm. As chuvas estão associadas à zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O canal 199 está disponível para o registro de situações de emergência.

