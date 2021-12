Salvador tem previsão de chuva até o final de semana; mínima será de 21ºC

A previsão do tempo para Salvador até o próximo final de semana, quando se celebra o São João, é de chuva. De acordo o Climatempo, o mau tempo que atinge a cidade neste domingo, 18, irá continuar até os próximos dias.

Nesta segunda-feira, 19, e na terça-feira, 20, a previsão de chuva na capital baiana é de 60%, com sol e chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. No período da noite, haverá pouca nebulosidade. A temperatura mínima será de 22ºC, e a máxima de 28ºC.

No quarta-feira, 21, a previsão eleva para 80%, com mínima de 22ºC e máxima de 27ºC. Na quinta-feira, 22, e na sexta-feira, 23, a previsão torna a aumentar para 90%. Na quinta a mínima será 22ºC e a máxima de 26ºC. Já na sexta, a mínima será de 21ºC e máxima de 25ºC.

No sábado, 24, a previsão é de 60%, com aumentos de nuvens ao longo do dia e pancadas de chuva a noite. A temperatura mínima será de 24ºC e a máxima 28ºC. No domingo, 25, a previsão volta para 90% com chuva durante o dia e a noite, com mínima de 23ºC e máxima de 26ºC.

adblock ativo