Salvador tem praias cheias no primeiro dia do verão

O verão começou oficialmente na tarde desta quinta-feira, 21, e muitos soteropolitanos e turistas foram à praia para receber a estação mais quente do ano. No Porto da Barra, a movimentação de banhistas foi intensa ao longo do dia.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura deve se manter elevada em Salvador durante o feriado natalino e a última semana do ano. A temperatura deve variar entre 22°C e 31°C.

O meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Aldirio Almeida, afirmou que é preciso redobrar os cuidados durante o verão, já que a incidência de radiação ultravioleta (IUV) aumenta.

"É importante manter-se hidratado, usar sempre protetor solar e evitar se expor ao sol durante o período mais crítico, das 10h às 14h.", explicou Almeida.

Ainda conforme o meteorologista, o início do verão no interior do estado deve ter mais dias com tempo nublado do que sol forte. A temperatura máxima deve chegar aos 34ºC e a mínima aos 17ºC.

Sob supervisão do editor Nelson Luís*

adblock ativo