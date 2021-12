Salvador tem operação especial de transporte durante a Copa América

Uma operação especial de transporte será montada em Salvador nos dias 15, 18, 21, 23 e 29 de junho, durante os jogos da Copa América que serão realizados na Arena Fonte Nova.

De acordo com a Prefeitura, os torcedores poderão contar com a frota de ônibus da cidade, que estará operando normalmente. Além disso, as linhas que circulam ao longo da orla marítima de Salvador e área central, onde estão localizados os hotéis que vão abrigar as delegações e torcedores, terão o atendimento reforçado.

Durante o evento, serão disponibilizados 13 coletivos da frota reguladora, distribuídos nas Estações da Lapa, Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte. Esses ônibus ficarão à disposição da fiscalização no terminal a partir de duas horas antes e finalizando duas horas após cada partida.

Expresso Copa América

Além do sistema convencional, já começaram as vendas dos bilhetes para o Expresso Copa América, no Salvador Norte Shopping.

O serviço de transporte com linhas exclusivas para a Arena Fonte Nova funcionará no mesmo formato da Copa do Mundo de 2014 e do Carnaval de Salvador.

O transporte começa quatro horas antes dos jogos e encerra em até duas horas após o fim da partida. As linhas sairão do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping direto para a Arena Fonte Nova, com parada somente no Dique do Tororó.

