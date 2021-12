Salvador tem o verão mais quente em 7 anos

Esse verão tem a chance de ser o mais quente dos últimos sete anos na capital. É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No início da estação, já foi registrada temperatura média de 31,7°C, número que fica atrás apenas da média atingida em 2005, que foi de 31,9°C. De acordo com a previsão do Inmet, é possível que, com o passar dos meses, a temperatura aumente ainda mais, podendo chegar até a 34°C.

A estação, que teve início no dia 21 de dezembro, já alcançou números recordes: no feriado de Natal (25), Salvador teve temperatura máxima de 32,8°C. Dois dias depois, no dia 27, esse número subiu para 32,9°C, que foi considerado o dia mais quente de 2012.

A meteorologista do Inmet, Marinês Carmem de Oliveira, afirma que a previsão é de que a temperatura varie entre 31 e 33°C e que apresente um aumento em fevereiro. "O verão em Salvador é caracterizado por temperaturas elevadas e que podem até chegar a 33° e 34°C na sombra", explica.

Foi por conta da temperatura elevada que blusas de manga e calças jeans foram aposentadas do guarda-roupas da coordenadora de vendas Cecília Ramos, 35. Com a chegada do verão, camisetas, saias, calças de malha e bermudas passaram a fazer parte do vestuário de Cecília, que conta que tem se sentido incomodada com o excessivo calor deste verão.

Como costuma fazer trabalhos externos, a coordenadora de vendas também decidiu trocar os trajes de cores escuras por estampas e cores leves. Tudo isso para proporcionar maior conforto no dia a dia.

"Cinco minutos após o banho, ainda pela manhã, eu já estou suada. Quando chego ao trabalho, estou com uma aparência cansada por conta do calor insuportável que está fazendo na cidade. Isso não pode ser normal, nunca senti tanto calor", afirma.

Embora Cecília considere uma situação atípica, a meteorologista tranquiliza: "Estamos sentindo muito calor, mas as temperaturas apresentadas estão dentro do padrão da estação".

Sensação térmica - Segundo a meteorologista do Inmet, a sensação térmica e o calor sentido pela maioria dos soteropolitanos e turistas podem variar de acordo com o local da cidade. "Isso depende muito da temperatura do dia e dos ventos. Em locais onde há muitos prédios e asfalto, o que se sente é que está ainda mais quente, pois a temperatura é ainda maior".

Enquanto a população que necessita trabalhar nas ruas tenta driblar o calor, quem curte uma praia terá motivos para comemorar: ao contrário de cidades da região sul e sudeste, em Salvador, as chuvas de verão devem ser rápidas e acontecer somente de forma isolada.

"Podem ocorrer chuvas à tarde, geralmente ao final dos dias que apresentarem temperaturas mais quentes e somente em alguns pontos da cidade. Porém, não estão previstas chuvas muito fortes nem que causem maiores prejuízos à população", afirmou.

Além dos banhistas, a notícia agrada a quem lucra do verão, como a proprietária de uma barraca de praia improvisada na Praia de Piatã, Virgínia Andrade, 63. Há 20 anos, a antiga barraqueira arrecada, no verão, três vezes mais do que ganha nas demais estações do ano.

"Com a demolição das barracas, as vendas caíram, mas é no verão que consigo lucrar. Quanto mais quente, mais a praia enche e mais as vendas aumentam. Se vai esquentar, eu só tenho é que agradecer", comemora.

