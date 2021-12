Salvador tem o mês de maio mais chuvoso dos últimos 2 anos

A chuva que atinge Salvador está mais intensa este ano. De acordo com a meteorologista Cláudia Valéria Silva, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), choveu 350,3 milímetros entre 1º de maio e esta sexta-feira, 15. Isso representa 97% da média climatológica do mês, que é de 359,9 milímetros.

"Esse é o mês de maio mais chuvoso dos últimos dois anos", disse Cláudia Valéria.

O mau tempo fez com que o Inmet emitisse um alerta para a capital baiana. O estado de atenção está valendo desde a última quinta, 14, e permanece nos próximos dias.

"Não há um dia exato para acabar, mas deve chover nos próximos dias, incluindo o início da semana que vem", explicou.

Apesar do mês de maio está mais intenso, a meteorologista esclarece que não há nenhum fenômeno específico atuando em Salvador. "São os fenômenos normais dessa época do ano. Aglomerados de nuvem que se formam no oceano e vem para cidade", explicou.

No último dia 10, uma deslizamento de terra na Baixa do Fiscal resultou na morte de quatro pessoas: Lucas Silva Santana, a mãe dele Sandra Santana, o tio Sival Santana e o idoso Delcik Barreto Venas.

