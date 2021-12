Salvador tem menos mortos e mais feridos no trânsito

O número de mortes no trânsito de Salvador baixou 29,4% no ano passado, em comparação com 2013. Segundo dados da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), 156 pessoas perderam a vida nas vias da capital baiana em 2014. No ano anterior, foram 221 óbitos.



A quantidade de feridos, por outro lado, aumentou. Estatísticas oficiais do órgão mostram que 6.208 pessoas ficaram feridas em acidentes em 2013, número que cresceu para 6.488 no ano seguinte - o que representa uma alta de 4,5%.

Já em relação aos acidentes, houve leve redução de 2,8%, saindo de 5.700, em 2013, para 5.541 no ano passado. Já em comparação com 2012, a redução no número de mortes no ano passado foi de 37%. Naquele ano, a Transalvador registrou 249 óbitos.



As principais vítimas continuam sendo os pedestres. Conforme os dados, foram 79 mortes no ano passado [leia mais abaixo].



O recuo ocorrido em Salvador segue uma tendência nacional de redução da mortalidade no trânsito. Dados do Sistema Único de Saúde (SUS) apontam queda de 10% em 2013 - estatística mais atualizada do órgão.

Durante o Carnaval deste ano, houve redução de 28% nos registros de óbitos nas rodovias federais, segundo levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Fiscalização



Segundo o diretor de trânsito da Transalvador, Marcelo Correa, um conjunto de fatores contribuiu para a redução no número de mortes. Ele ressalta que a meta para este ano é manter este percentual de queda ou até diminuir ainda mais.



A melhoria da pavimentação em diversos pontos da cidade, não apenas nas avenidas, mas também em vias internas dos bairros, é um fator citado por Correa. Melhores condições das vias significa que o condutor não vai precisar fazer manobras bruscas para fugir de buracos, por exemplo.



Outro quesito apontado por ele é a ampliação da fiscalização eletrônica. Ainda no primeiro semestre deste ano, os 326 novos radares contratados pelo órgão por licitação devem estar instalados. "Poderemos fiscalizar ainda mais o excesso de velocidade", salienta.

Correa destaca a realização diária de blitzes de alcoolemia. "As pessoas ficaram cientes de que a blitz é diária e começaram a respeitar a legislação. O álcool e o excesso de velocidade são as principais causas de morte no trânsito", diz.



A engenheira de tráfego Cristina Aragón ressalta que a redução é uma tendência nacional. Para ela, o maior rigor da lei seca é um dos principais fatores para isso, não apenas em Salvador.



A lei seca (12.760/2012, que alterou a Lei 11.705/ 2008) dobrou o valor da multa para quem dirige alcoolizado - de R$ 957,70 para R$ 1.915,40. Em caso de reincidência, é de R$ 3.830,80.



Além disso, ela aponta os congestionamentos como outro fator. "O trânsito das cidades está cada vez mais congestionado, o que reduz a velocidade. Tanto que os acidentes mais graves acontecem durante a madrugada ou à noite, quando o tráfego está livre".



Sobre o número de feridos, ela diz que o dado mostra que os acidentes estão diminuindo em termos de letalidade: "Os acidentes continuam ocorrendo, mas com menor gravidade".

Motociclistas



Os motociclistas representam o segundo grupo que mais morre no trânsito de Salvador. No ano passado, 31 deles perderam a vida em vias da capital baiana (19,8% do total de óbitos).

"Mototaxistas e motoboys trabalham com sobrecarga de horário, não têm garantias trabalhistas, as condições de trabalho são precárias. Isso acaba fazendo com que se arrisquem para fazer mais viagens e possam ganhar mais", diz ela.



Marcelo Correa garante que a Transalvador tem realizado trabalho com motociclistas, entre cursos e abordagens educativas nas vias. Entre os que mais morrem, o grupo dos motoristas aparece logo depois dos motociclistas, com 22 óbitos no ano passado.

