Salvador tem madrugada violenta com três homicídios

Salvador teve uma madrugada violenta nesta sexta-feira, 12. Três homens foram assassinados e um foi vítima de tentativa de homicídio, de acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom). Os crimes aconteceram em um intervalo de cinco horas.

Marcos Vinícius Rocha dos Santos, 20 anos, foi morto às 5h50 na travessa Bote Fé, no Pau da Lima. De acordo com a polícia, ele foi baleado em várias partes do corpo. O jovem foi levado para o Hospital Eládio Lasserre, mas não resistiu aos ferimentos.

Dois homens de identidades ignoradas foram também assassinados em Marechal Rondon e na Calçada. Os dois crimes aconteceram por de 1h10. Não há informações sobre a autoria destes homicídios, mas, no caso da Calçada, testemunhas falaram que foram vistos vários homens armados no local.

Tentativa

O jovem Diego Pires dos Santos, 21 anos, foi esfaqueado na região do tórax, na avenida San Martin. De acordo com a polícia, ele foi socorrido por uma ambulância e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da localidade. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

