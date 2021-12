Salvador tem fluxo intenso na volta pra casa pós feriado

O retorno pra casa, após o feriadão de ano novo, foi marcada por demora e longas filas. No terminal marítimo do Ferry Boat, principal meio de entrada e saída da capital, a movimentação de desembarque era grande.

O fluxo de entrada de pedestres e veículos no terminal de Bom Despacho, com destino a Salvador era intenso. No entanto, no terminal de São Joaquim, em direção à Ilha de Itaparica, o embarque era tranquilo. Segundo a Internacional Travessias, concessionária que administra o Sistema Ferry Boat de Salvador, as sete embarcações que faziam a travessia bilateral funcionaram vinte e quatro horas por dia durante o feriado.

Apesar da concessionária informar que a média de espera era de duas horas para pedestres e três horas para veículos, os passageiros reclamavam de uma demora de cinco à seis horas. A gerente administrativa Leila de Souza, 37 anos, foi uma das pessoas que sofreram com a espera. "A fila tava imensa. Chegamos no terminal por volta de 9h30 e quando conseguimos entrar no Ferry era 13h40", disse.

O contador Elias Romero, de 53 anos, que atravessou com veículo de passeio, também se queixou da demora. "Eu e minha família chegamos no terminal às 08h e só saímos às 14h. O pessoal não sabia dar informações pra gente", reclamou.

Rodovias

As BRs 324 e 101 também tiveram grande movimentação entre os dias 31 de dezembro e 3 de janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houveram ocorrências de apreensão de armas e drogas e assaltos.

Na BR 101 foi registrada apenas uma colisão traseira entre carros de passeio. O acidente não atrapalhou o trânsito e não apresentou vítimas graves. Na tarde desse domingo, 3, houve um capotamento na BR 242, entre os municípios de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães. O acidente deixou três pessoas feridas, entre elas uma criança. A condutora foi resgatada do carro em estado grave. Os outros dois passageiros tiveram ferimentos leves.

As vítimas foram socorridas por duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital do Oeste, Barreiras. A Agerba, agência que regula o transporte público do estado, não registrou ocorrências de acidentes e assaltos nas rodovias.

adblock ativo