Salvador tem fim de tarde de caos por causa de apagão

Pontos de ônibus lotados, lojas fechadas, estações de metrô esvaziadas e trânsito congestionado. O apagão, que atingiu a Bahia e outros estados das regiões Norte e Nordeste, na tarde desta quarta-feira, 21, transformou o final da tarde da capital baiana em um verdadeiro caos.

A interrupção do fornecimento de energia foi percebida por volta das 15h55 e só começou a ser regularizada a partir das 19h. De acordo com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), problemas na Usina de Belo Monte teriam motivado o blecaute.

Por causa da falta de luz, a maioria dos estabelecimentos de rua encerrou as atividades mais cedo. Em alguns shopping centers da capital, as atividades foram interrompidas até os geradores serem acionados.

O sistema de transporte público também foi afetado pelo apagão. O metrô teve as atividades suspensas por quase três horas. De acordo com a CCR Metrô Bahia, concessionária que administra e opera o sistema metroviário, todas as estações foram fechadas e evacuadas.

Sem metrô, cresceu a procura pelos coletivos em diversos locais da cidade. O cenário foi de pontos cheios e ônibus lotados. Voltar para casa foi o grande desafio para a maioria das pessoas, como foi o caso da cozinheira Maria Joana, 60.

Ela chegou à estação Brotas do metrô minutos depois do apagão e precisou procurar outro meio para retornar para casa. “Moro em Cajazeiras e iria até a estação Pirajá. Vou ter que me virar para pegar um ônibus, nem que esteja cheio”, disse.

O analista de sistemas Marcelo Mendes, 34, optou por ir a pé. “Moro no bairro do Cabula, vou na paleta mesmo. É a única forma de chegar em casa, pois só passa ônibus lotado”, relatou.

O fim da tarde chegou e ofornecimento ainda não havia sido regularizado. A cidade começava a ficar às escuras e o caos continuava. Ainda esperançosa pelo fim do apagão, a estudante Marisa Santos, 25, estava preocupada em chegar à faculdade em que estuda, na avenida Paralela.

“Estou aflita, hoje tenho que entregar de um trabalho muito importante”, disse a estudante. Logo em seguida, ela recebeu uma mensagem informando que as aulas foram suspensas.

Salvador tem fim de tarde de caos por causa de apagão | Foto: Divulgação/ATarde

Trânsito

Até quem estava de carro enfrentou transtornos causados pelo grande fluxo de veículos nas principais avenidas de Salvador. Com os semáforos desligados, o trânsito ficou desordenado e congestionado. Agentes da Transalvador orientaram os motoristas nas principais vias da cidade.

O apagão também atingiu os postos de gasolina, onde grandes filas eram formadas por motoristas que aguardavam o retorno da energia para abastecer.

Por volta das 18h30, o fornecimento de energia começou a voltar aos poucos em alguns pontos da capital. A operação do metrô foi restabelecida, de acordo com a CCR, às 19h57, retomando a circulação de 15 trens.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

adblock ativo