Salvador tem 'Dia D' contra a gripe neste sábado; confira os locais
Neste sábado, 13, é o Dia D da Campanha de Vacinação contra a Influenza em Salvador. Com a meta de imunizar 90% do público-alvo, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibilizou mais de 220 pontos, instalados em locais estratégicos (confira os locais de imunização abaixo).
Postos de saúde, supermercados, escolas, creches, associações, igrejas, terminal rodoviário e estações de transbordo vão atender a população das 8 às 17h.
O público-alvo da campanha são idosos (a partir de 60 anos), crianças (de 6 meses a menores de 5 anos), gestantes, puérperas (mulheres que ganharam bebê nos últimos 45 dias), trabalhadores de saúde e professores do serviço público e privado, portadores de doenças crônicas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.
No estado, segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), cerca de 3.600 postos de vacinação estarão à disposição da população alvo para a vacinação.
Imunização
A campanha iniciada no dia 18 de abril, imunizou cerca de 172 mil pessoas, o que corresponde a 25,5% da população contemplada pela campanha em Salvador.
Este ano, a Vigilância Epidemiológica registrou 73 casos de gripe na capital, desses 10 evoluíram para forma mais grave da patologia. Nenhum óbito em decorrência da doença foi contabilizado.
A imunização é a principal medida preventiva da enfermidade, podendo reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonias e até 75% a mortalidade por complicações da influenza.
Locais de imunização em Salvador:
- MULTICENTRO AMARALINA - RUA VISCONDE DE ITABORAI, 1193, NORDESTE DE AMARALINA
- USF CLEMENTINO FRAGA - AV CENTENARIO SN, BARRIS
- SHOPPING BARRA - AV CENTENARIO 2992, CHAME CHAME
- SHOPPING CENTER LAPA - RUA PORTÃO DA PIEDADE, 155, LAPA
- SHOPPING ITAIGARA - AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 656, CAMINHO DAS ARVORES
- SHOPPING DA BAHIA - AV TANCREDO NEVES, 148, CAMINHO DAS ARVORES
- SHOPPING SALVADOR - AV TANCREDO NEVES, 3133, CAMINHO DAS ARVORES
- SHOPPING SALVADOR NORTE - BA-526, 305, SÃO CRISTÓVÃO
- SHOPPING BELA VISTA - ALAMEDA EUVALDO LUZ, 92, HORTO BELA VISTA
- HIPER IDEAL PITUBA - RUA CEARÁ, Nº 339, PITUBA
- HIPER BOM PREÇO ACM - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 155, PITUBA
- HIPER BOM PREÇO CHAME-CHAME - AV. CENTENARIO, CHAME-CHAME
- 12º CENTRO DE SASÚDE ALFREDO BUREAU (RUA JAIME SALPONICK , SN CONJ
GUILHERME MARBACK SETOR 1 IMBUÍ)
- UBS CÉSAR DE ARAÚJO (RUA MANOEL QUARESMA, 08, BOCA DO RIO)
- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VALE DOS RIOS (RUA ARTHUR FRAGA S/N COND. JD
VALE DOS RIOS, STIEP)
- ASSOCIAÇÃO CRISTÃ FEMININA (RUA DA TRANQUILIDADE 299, BOCA DO RIO)
- ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIXA FRIA (RUA JOÃO NUNES DA MATA S/N BAIXA FRIA)
- IGREJA SÃO FRANCISCO (RUA CLEMENTE MARIANI, S/N BOCA DO RIO)
- USF PITUAÇU (RUA GONÇALVES CEZIMBRA 04 PITUAÇU)
- CMEI CASTRO ALVES (AV. JORGE AMADO 100 , IMBUÍ)
- SUPERMERCADO EXTRA PARALELA (PARALELA)
- USF PARQUE DE PITUAÇU (RUA ARAÚJO BASTOS 101 PITUAÇU)
- USF ZULMIRA BARROS (RUA DESEMBARGADOR MANOEL PEREIRAS /N COSTA AZUL)
- SUPERMERCADO BOM PREÇO (AV. OTAVIO MANGABEIRA , 4435 JD ARMAÇÃO)
- SUPERMERCADO G BARBOSA (RUA ADELAIDE FERNANDES DA COSTA , 205, COSTA AZUL)
- SUPERMERCADO BOM PREÇO (AVENIDA DOM. JOÃO VI)
- SUPERMERCADO G BARBOSA (AVENIDA MÁRIO LEAL FERREIRA)
- UBS MANOEL VITORINO (AVENIDA D OM. JOÃO VI Nº 450)
- UBS COSME DE FARIAS (RUA DIRETA DE COSME DE FARIAS)
- USF VALE DO MATATU (VALE DO MATATU)
- USF CANDEAL (RUA 18 DE AGOSTO CANDEAL)
- SUPERMERCADO BOM PREÇO DA VASCO (AVENIDA VASCO DA GAMA)
- USF SANTA LUZIA (RUA ALMIRANTE ALVAES CÂMERA- ENGENHO VELHO DE BROTAS)
- SUPERMERCADO BOM PRECO (AVENIDA MARIO LEAL FERREIA)
- SUPERMERCADO G BARBOSA (BOA VISTA DE BROTAS)
- SHOPING VASCO DA GAMA (AVENIDA VASCO DA GAMA)
- ASSOCIAÇÃO DEUS MENINO (RUA ALMIRANTE ALVAES CÂMERA- ENGENHO VELHO DE BROTAS)
- IGREJA CATOLICA VILA LAURA (VILA LAURA)
- SUPERMERCADO EXTRA RÓTULA DO ABACAXI
- USF ARENOSO - RUA BARÃO DE MAUÁ
- POSTO VOLANTE ARENOSO - RUA DIRETA DO ARENOSO
- USF BARREIRAS - RUA FERNANDO PEDREIRA, S/N
- ATAKAREJO ESTRADA DAS BARREIRAS, SÃO GONÇALO
- HIPER BOMPREÇO CABULA (R. SILVEIRA MARTINS, 2233 - CABULA)
- 11º CENTRO (RUA JURUCUTUS S/N SABOEIRO)
- RESGATE ASSOCIAÇÃO CONSOLAR (RUA NOSSA SRª DO RESGATE)
- ONG TODO DIA (RUA THOMAZ GONZAGA)
- ESTAÇÃO PIRAJÁ (ESTAÇÃO PIRAJÁ)
- USF CALABETÃO (RUA CLERISTON ANDRADE, S/Nº CALABETÃO)
- COMPLEXO RODOVIÁRIO DE SALVADOR (AV. ACM, SN)
- USF SARAMANDAIA (RUA DA HORTA, SN. SARAMANDAIA)
- UBS MATA E CURA (RUA JARDIM PAMPULHA)
- ESCOLA MAXIMINIANO (RUA DIRETA DA MATA ESCURA)
- UBS SANTO INÁCIO (AALAMEDA 56, S/N JARDIM SANTO INÁCIO)
- ESCOLA MUNICIPAL JARDIM SANTO INÁCIO (PRAÇA JARDIM SANTO INÁCIO, S/Nº)
- 6º CS RODRIGO ARGOLO (TANCREDO NEVES)
- CEIFAR (RUA DIRETA DO TANCREDO NEVES)
- USF SUSSUARANA - AV. ULYSSES GUIMARÃES, S/N
- ESCOLA MUNICIPAL NOVA SUSSUARANA (RUA DALVA SANTOS DE ARAÚJO S/N)
- ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE (RUA ALBINO FERNANDES, S/N NOVO HORIZONTE)
- USF PERNAMBUEZINHO - RUA THOMAZ GONZAGA, S/N
- ESCOLA MUNDO FELIZ (TRAVESSA MANOEL BASTOS)
- PA PERNAMBUÉS (AV. HILDA, 02, PERNAMBUÉS)
- USF CABULA VI (ALTO DO CACHOEIRINHA)
- USF DORON - RUA FERNANDO DE SÃO PAULO, S/N, DORON
- POSTO VOLANTE NA NARANDIBA (AVENIDA EDGARD SANTOS)
- UBS ENGOMADEIRA (RUA DIRETA DA ENGOMADEIRA)
- UNIDADE ARRAIAL (ARRAIAL DO RETIRO)
- ESCOLA ESTADUAL ANA BERNARDES RUA VIA LOCAL C2,N 406 CAJAZEIRAS VI
- PRAÇA DE CAJAZEIRAS II
- USF- CAJAZEIRAS V (ESTRADA DO MATADOURO, RÓTULA CAJAZEIRAS V)
- USF PALESTINA (RUA SARGENTO BONIFACIO S/N)
- VOLANTE BICO DOCE/ PALESTINA
- USF CAJAZEIRAS IV VIA COLETORA
- ESCOLA MUNICIPAL OSCAR DA PENHA (RUA WALDELOIR REGO)
- USF- CAJAZEIRAS X (RUA MINISTRO APOLONIO SALESN, CAJAZEIRAS X)
- O FAZENDÃO RÓTULA DA FEIRINHA, CAJAZEIRAS X
- SUPERMERCADO ATACADÃO (RUA COQUEIRO GRANDE,614, FAZENDA GRANDE)
- USF- JARDIM DAS MANGABEIRAS (RUA DIRETA DA MANGABEIRA)
- USF- BOCA DA MATA (SETOR 7, CAMINHO 58, FAZENDA GRANDE IV)
- AAPMVIA COLETORA B, EM FRENTE A ENTRADA DO JAMBEIRO
- USF- YOLANDA PIRES (RUA DIRETA , QUADRA E, SN, FAZENDA GRANDE I)
- CHURRASCARIA BODE NA BRASA
- COLÉGIO SANTA RITA (FIM DE LINHA DE ÁGUAS CLARAS)
- UBS - NELSON P. DOURADO (RUA ENDEO NASCIMENTO, ÁGUAS CLARAS)
- COLÉGIO ELISIA SALDANHA, FAZENDA GRANDE III
- COLÉGIO RENAN BALEEIRO (LOTEAMENTO NOGUEIRA, ÁGUAS CLARAS)
- USF- CAJAZEIRAS XI (RUA JUSCELINO KUBSTHECK)
- UBS RAMIRO DE AZEVEDO (LARGO DO CAMPO DA PÓLVORA, 08 - NAZARÉ)
- UBS SANTO ANTONIO (PRAÇA DOS QUINZE MISTÉRIOS, N 238 - SANTO ANTONIO)
- USF GAMBOA (R. CARLOS GOMES, 273 - CAMPO GRANDE)
- USF TERREIRO DE JESUS (PRAÇA TERREIRO DE JESUS, S/N, PELOURINHO)
- UBS BARBALHO (RUA PROFESSOR ARTUR MENDES DE AGUIAR, N 4 - BARBALHO)
- MULTICENTRO CARLOS GOMES (R. CARLOS GOMES, 270 - CENTRO)
- SHOPPING PIEDADE (RUA CONSELHEIRO JUNQUEIRA AYRES, 8 - BARRIS)
- CMEI ELOYNA BARRADAS/CRECHE (R. CLÓVIS DE ALMEIDA MAIA, SN - RIBEIRA)
- UBS VIRGÍLIO DE CARVALHO (RUA DUARTE DA COSTA, S/N - DENDEZEIROS)
- SUPERMERCADO BOMPREÇO (LARGO DO PAPAGAIO - CAMINHO DE AREIA)
- SHOPPING OUTLET CENTER (RUA DIRETA DO URUGUAI, 753 - URUGUAI)
- UBS MINISTRO ALKMIN (RUA LOPES TROVÃO, S/N - MASSARANDUBA)
- USF JOANES LESTE (CONJ. JOANES LESTE, QD 23 - LOBATO)
- ESTAÇÃO LESTE CALÇADA
- ESCOLA MUNICIPAL CARMELITANA DO MENINO JESUS URUGUAI
- MAX CENTER ATACADÃO, MARES
- UBS PROF JOSÉ MARIANE UNIDADE (AV DORIVAL CAYMMI, S/N, ITAPUÃ)
- USF PROFESSOR ARISTIDES MALTEZ (UNIDADE RUA LAURO DE FREITAS,S/N SÃO
CRISTÓVÃO)
- SHOPPING SALVADOR NORTE (BA 526 SÃO CRISTÓVÃO)
- USF EDUARDO MAMEDE (UNIDADE RUA 1,S/N MUSSURUNGA)
- USF NOVA ESPERANÇA (UNIDADE RUA 7 DE SETEMBRO,S/N RODOVIA CIA)
- USF PARQUE SÃO CRISTÓVÃO (UNIDADE RUA SANTA RITA DA CEASA,S/N PARQUE
SSÃO CRISTÓVÃO
- USF ALTO DO COQUEIRINHO (UNIDADERUA SÉRGIO CARNEIRO BRITO,S/N ALTO
DO COQUEIRINHO
- UBS DR ORLANDO IMBASSAY (UNIDADE RUA TANCREDO NEVES,S/N BAIRRO DA PAZ)
- MULTICENTRO LIBERDADE - SALA 1 (RUA LIMA E SILVA, 217, LIBERDADE)
- SUPERMERCADO TODO DIA (RUA LIMA E SILVA, 400, LIBERDADE)
- POSTO DE SAÚDE SÃO JUDAS TADEU - SALA 1 (RUA PROFESSOR SOEIRO, S/N, PAU MIÚDO)
- ESCOLA PRINCESA ISABEL – RUA 1º DE JANEIRO, 37, CIDADE NOVA
- ASSOCIAÇÃO DE DEFESA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SERTANEJO – RUA ESTEVES
DE ASSIS , 126, BARROS REIS
- VILA ANTÔNIO BALBINO (RUA DO BRONGO, S/N, IAPI)
- POSTO SÃO JUDAS TADEU - SALA 2 (RUA PROFESSOR SOEIRO, S/N, PAU MIÚDO)
- POSTO SANTA MÔNICA I (RUA DR. ARISTIDES DE OLIVEIRA)
- POSTO SANTA MÔNICA II (RUA DR. ARISTIDES DE OLIVEIRA)
- CONJUNTO BAHIA (RUA DR. ARISTIDES DE OLIVEIRA / CONJUNTO BAHIA)
- USF SAN MARTIN - SALA 1 (AV SAN MARTIN, SN)
- IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS (RUA PROGRESSISTA, 155, CURUZU)
- ILE AIYE RUA DO CURUZU, 228, CURUZU
- USF SAN MARTIN - SALA 2 (AV SAN MARTIN, SN)
- UBS Mª C. S. IMBASSAHY - SALA I (RUA MARQUES DE MARICA, S/N, PAU MIUDO)
- UBS Mª C. S. IMBASSAHY - SALA II (RUA MARQUES DE MARICA, S/N, PAU MIUDO)
- IGREJA PARÓQUIA SÃO PAULO - JARDIM ELDORADO, Nº 1, IAPI
- U S. F DE CANABRAVA, CANABRAVA
- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CANABRAVA, CANABRAVA
- UNIDADE BÁSICA DDE SAÚDE NOVO MAROTINHO (ESTRADA VELHA DO AEROPORTO,
S/N, NOVO MAROTINHO)
- CENTRO DE SAÚDE DE SETE DE ABRIL (RUA DA FELÍCIA - SETE DE ABRIL)
- 20° CENTRO DE SAÚDE CASTELO BRANCO
- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PIRES DA VEIGA, PAU DA LIMA
- SHOPPING PONTO ALTO, PAU DA LIMA
- USF DE NOVA BRASÍLIA, NOVA BRASÍLIA
- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE DOM AVELAR, DOM AVELAR
- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CAMBONAS (RUA RIO CAMBONAS)
- UBS CECY ANDRADE (RUA GENARO CARVALHO 1ª ETAPA DE CASTELO BRANCO)
- ESTADIO MANOEL BARRADAS (RUA ARTEMIO VALENTE CANA BRAVA)
- POSTO DE SAÚDE (RUA DA JAQUEIRA S/N RETIRO)
- SUPERMERCADO G .BARBOSA (AVENIDA GENERAL SAN MARTIN S/N)
- USF ALTO DO CABRITO (RUA SANTA GERTRUDES)
- USF RECANTO DA LAGOA (RUA SALVADOR)
- IGREJA SÃO JOSÉ OPERÁRIO, PARIPE
- ASSEMBLÉIA DE DEUS EQ. VERMELHA
- ASSOCIAÇÃO DE MORADORES AMCHOMOLA (RUA VITÓRIA DA CONQUISTA)
- UBS MARECHAL RONDON (PÇA MARECHAL RONDON S/N FINAL DE LINHA MARECHAL RONDON)
- USF ALTO DO PERU (2ª TRAV DO ORIENTE)
- SEDE DA CAPELINHA (RUA DIRETA DA CAPELINHA)
- ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BREJAL (R. DOM LUIS DE VASCONCELOS)
- USF ANTONIO LAZZAROTTO (AVENIDA SUBURBANA)
- ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE PIRAJÁ (RUA PIJAJA VELHA)
- 18 CENTRO DE SAÚDE DR. PERICLES LARANJEIRAS (R. PERICLES LARANJEIRAS)
- CS FREI BENJAMIN - 4 SALAS DE VACINA DENTRO DO POSTO (RUA DA MATRIZ,
S/Nº, VALÉRIA)
- USF- FIAIS (RUA VOLUNTÁRIO DA PATRIA)
- SUPERMERCADO BOM PREÇO, SÃO CAETANO
- USF BOA VISTA DO LOBATO (R. JOÃO RODRIGUES MENDES S/N FINAL DE LINHA)
- USF BOA VISTA DE SÃO CAETANO (RUA RODOVIA A S/N)
- COLÉGIO HELENA MAGALHÃES (R. 8 DE DEZEMBRO, S/N - BOA VISTA DE SÃO CAETANO)
- IGREJA CATÓLICA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE (R. JOSÉ TIBÉRIO, S/N -
BOA VISTA DE SÃO CAETANO)
- IGREJA BATISTA SÃO CAETANO (RUA ARISTOTELES GOES S/N SÃO CAETANO)
- U.E. GERCINIO COELHO (R. 08 DE NOVEMBRO S/N PIRAJÁ)
- USF SÃO JOÃO CABRITO (RUA DOS FERROVIÁRIOS S/N , FINAL DE LINHA ,
SÃO JOÂO CABRITO)
- USF ITACARANHA (RUA PIPIRA, S/N)
- IGREJA CATOLICA RUA LAGOA DOURADA
- USF BEIRA MANGUE - PONTO FIXO, MANHÃ E TARDE (AVENIDA AFRÂNIO
PEIXOTO, SUBURBANA, EM FRENTE A ENTRADA DO PARQUE SÃO BARTOLOMEU
- IGREJA UNIDOS EM CRISTO - PONTO VOLANTE, MANHÃ, ARAÇAIS, PLATAFORMA.
- BAR DE JÚLIO - PONTO VOLANTE, TARDE (RUA JAIME VIEIRA LIMA)
- USF ALTO DE COUTOS II (RUA GOLAN, ALTO DE COUTOS)
- USF VISTA ALEGRE (RUA DO SABIÁ, SN, CJ VISTA ALEGRE, COUTOS)
- USF SÃO JOSÉ DE BAIXO (RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, S/N, LOBATO)
- USF A. DA TEREZINHA
- ESCOLA DURVAL PINHEIRO (RUA GETÚLIO VARGAS)
- USF BOM JESUS DOS PASSOS (AV. BEIRA MAR)
- ESCOLA MARCÍLIO FIAS (PRAIA DE PARAMANA)
- USF DE ALTO DE COUTOS (TV. 2 DE JULHO S/N - ALTO DE COUTOS)
- UBS FAZENDA COUTOS (RUA MARQIES DE LEÃO, S/N - FAZENDA COUTOS)
- USF SÃO TOMÉ (RUA SANTA FILOMENA S/N)
- UBS FAZENDA COUTOS (RUA MARQIES DE LEÃO, S/N - FAZENDA COUTOS)
- USF ESTRADA DA COCISA (R. MONTE CLARA S/N PARIPE- FINAL DE LINHA DA COCISA)
- USF BARIRI (PRAÇA DO BARIRI S/N- BARIRI, PLATAFORMA)
- USF FAZENDA COUTOS 1 (R. TEODORO FONSECA S/N, FAZENDA COUTOS)
- ESCOLA MUNICIPAL COLINA DO MAR (RUA PAULO AVELAR - FAZENDA COUTOS)
- USF NOVA CONSTITUINTE (R. DIRETA DA CONSTITUINTE S/N- PERIPERI)
- USF ALTO DO CRUZEIRO (R. CAMPO DA BOLA S/N - RIO SENA)
- IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS,R. AMBROSINA ARRUDA S/N-PERIPERI
- USF FAZENDA COUTOS 3 (R.ALTO DAS MALVINAS S/N - FZ. COUTOS 3)
- UBS PARIPE (R. ALMIRANTE BARROSO S/N - PARIPE)
- USF ILHA DE MARÉ (R DAS CAEIRA, 72, PRAIA GRANDE, I. DE MARÉ)
- USF CONGO (R . SANTO INÁCIO S/N -ALTO DE COUTOS)
- USF ILHA AMARELA (R . NOVA ESPERANÇA DE ILHA AMARELA,S/N - ILHA AMARELA)
- USF BATE CORAÇÃO (R.JURACY MAGALHÃES DE PARIPES/N-BATE CORAÇÃO)
- ANTIGA SEDE DO DISTRITO (R.DR.ALMEIDA,3-PERIPERI)
- USF ALTO DE COUTOS (TV.2 DE JULHO, S/N - ALTO DE COUTOS)
- USF RIO SENA (R. DO LÍRIO, 399 - RIO SENA)
- PONTO AMBROSINA (BASE COMUNITÁRIA DE MIRANTES)
- IGREJA ADVENTISTA (BASE COMUNITÁRIA DE MIRANTES)