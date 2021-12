Salvador tem ato para marcar o Dia do Trabalho

Centenas de trabalhadores foram ao Farol da Barra, na orla de Salvador, para manifestação das centrais sindicais no Dia do Trabalho, celebrado nesta quarta-feira, 1º. A rejeição ao projeto de reforma da Previdência foi a principal pauta do protesto.

“A necessidade de unir a classe trabalhadora para derrotar o projeto de reforma da previdência de Bolsonaro e manter o direito à aposentadoria fez com que todas as centrais se unissem no dia de hoje em todo o País. Hoje é um dia histórico”, disse Cedro Silva, presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT-BA).

Aline Costa, coordenadora da Central Sindical e Popular (CSP) Conlutas, afirmou que a luta tem que ser contra o governo federal, mas também contra os governos estaduais que aplicam planos de ajustes fiscais. “Aqui na Bahia, Rui Costa elevou de 12% para 14% a alíquota de contribuição de servidores à Previdência. Agora, corta os salários dos professores das universidades estaduais em greve. Isso não podemos aceitar”, afirmou.

Manifestantes exibiram cartazes e faixas com críticas

Mulheres

O Sindicato das Domésticas da Bahia (Sindoméstico), Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro e o Movimento Mulheres em Luta (MML) marcaram presença com faixas e bandeiras contra a reforma da Previdência. O primeiro bloco de falas políticas no trio elétrico foi coordenado por mulheres.

“A reforma da previdência é um grande ataque ao conjunto da classe trabalhadora, mas as mulheres serão ainda mais afetadas. Há uma situação desigual da mulher na vida profissional que justifica porque devemos nos aposentar mais cedo e com menor tempo de contribuição”, afirma a bióloga Denise Mega, ativista do Movimento Mulheres em Luta.

Denise aponta que as mulheres são discriminadas no mercado de trabalho. “Ganhamos salários menores mesmo em funções iguais às dos homens. Temos mais dificuldades em conseguir trabalho, mas somos as primeiras a serem demitidas em momentos de crise. Sem contar que assumimos grande parte das tarefas domésticas e cuidados com os filhos. A proposta de reforma da previdência não leva nada disso em consideração. Por isso, temos que lutar contra a aprovação”, ressaltou.

Reforma da Previdência foi criticada durante ato

Greve geral

As centrais sindicais anunciaram que seguirão mobilizadas contra a reforma da Previdência. Em discursos no trio elétrico, dirigentes sindicais defenderam a realização de uma greve geral no País no dia 14 de junho.

“A greve geral no Brasil é inevitável. A classe trabalhadora não pode abrir mão da Previdência Social. Para defender nossos direitos só temos um caminho, construir uma forte greve geral. No próximo dia 15, teremos uma greve nacional da educação, que já parte do calendário de preparação da greve geral em 14 de junho”, informou o presidente da CUT-BA, Cedro Silva.

A coordenadora da CSP Conlutas, Aline Costa, também defendeu a greve geral. “É tarefa de todas as centrais, sindicatos e movimentos somar forças e se empenhar na construção da greve geral. Não é hora de vacilar ou cair em armadilhas. Temos que barrar a proposta de conjunto, não temos pontos a negociar. Para nós, não existe mal menor. A unidade de hoje foi um passo importante para a greve geral”, concluiu.

