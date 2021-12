Um alerta de mau tempo na capital baiana e na Região Metropolitana de Salvador (RMS) foi emitido nesta quarta-feira, 17, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). "A previsão é de chuvas mais significativas hoje (quarta) e amanhã (quinta) ", disse a meteorologista Cláudia Valéria Santos, do Inmet.

>> Chuva deixa vias alagadas em Salvador

O alerta foi emitido porque o alto volume de chuva previsto para estes dois dias pode provocar deslizamentos de terra e desabamento de imóveis em áreas de risco.

Apenas no período de uma hora, nesta manhã, choveu 63,1 mm na Federação, de acordo com o índice pluviométrico em Salvador, que mede a quantidade de chuva na cidade. Ou seja, 17% da média climatológica prevista para este mês na capital, que é de 359,9mm. Por isso, alguns locais do bairro apresentaram alagamentos.

O acúmulo de água derrubou um muro e a enxurrada invadiu três casas na rua Mestre Pastinha, na Federação, causando prejuízo nos imóveis.

Outros locais

A chuva também se concentrou, principalmente, nas avenidas Mário Leal Ferreira (Bonocô), General Graça Lessa (Ogunjá), Anita Garibaldi, Vasco da Gama, ACM e Centenário, além dos bairros de Ondina e Caminho das Árvores, de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

O aguaceiro já causa transtornos na cidade, com diversos pontos de alagamento nas principais vias da cidade, como ACM, Bonocô, Ogunjá e Centenário. Também há registro de árvores caídas. Contudo, segundo a Codesal, não houve registro de ocorrências graves e após a precipitação diminuir, os alagamentos diminuiram.

O mau tempo em Salvador e na RMS é provocado, segundo Cláudia Valéria, por uma convergência de umidade que chega do Oceano Atlântico.

Salvador tem alerta de mau tempo até esta quinta-feira | Foto: Divulgação/ATarde

