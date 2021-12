Salvador tem água garantida até 2014

"A pior seca dos últimos 50 anos". É desta forma que Abelardo Filho, presidente da Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa), denomina o atual período de estiagem que assola toda a região Nordeste. Segundo o gestor, a situação pode ser considerada grave no Estado: dos 362 municípios atendidos pela empresa, 96 já decretaram racionamento de água. Embora considere que os números sejam alarmantes, Abelardo descarta a possibilidade de racionamento em Salvador. "Temos mananciais que atendem à RMS a longo prazo. Pelo volume existente, temos abastecimento garantido até 2014", afirmou. De acordo com o presidente da Embasa, foi investido R$ 1,036 bilhão em ações de enfrentamento aos efeitos da seca. Dentre as intervenções, estão incluídas construções de barragens, adutoras e de sistemas integrados de abastecimento de água. Na opinião de Abelardo de Oliveira Filho, além da seca, outros obstáculos a serem superados pelo órgão são o desperdício de água pelos usuários e a inadimplência. Ele cita, ainda, como fator responsável pela escassez de água as ligações irregulares, que, hoje, correspondem até a 80% da utilização de água em alguns bairros de Salvador, onde há ocupação irregular do solo.

No Brasil, várias cidades do Nordeste enfrentam racionamento de água por causa da falta de chuvas. Na Bahia, quantas cidades estão nessa situação?

Dos 362 municípios baianos atendidos pela Embasa, 96 já estão em estado de racionamento de água. Essa foi a medida encontrada para garantir a continuidade do serviço de abastecimento até que volte a chover nessas regiões. A seca gerou a diminuição do nível dos mananciais utilizados para abastecimento, por isso a população terá água nas torneiras em menos dias da semana.

Em qual município a situação é mais crítica?

Itaparica e Vitória da Conquista, por exemplo, são locais que têm o índice pluviométrico alto neste período entre março e abril. Este ano, surgiu uma situação completamente atípica. Não choveu a quantidade suficiente para evitar o racionamento. A situação é grave também em Guanambi, onde fomos buscar água do Rio São Francisco para abastecer a cidade, e em Senhor do Bonfim.

O atual período de estiagem está sendo considerado tão grave quanto a seca de 1999. Como o senhor avalia a atual situação?

Tenho 35 anos na Embasa e 37 anos trabalhando na área de saneamento e nunca vi nada igual. O que temos de registro na história é de uma grande seca, que teve fim em 1903. Naquela época, morreram muitas pessoas. A população era, obviamente, muito menor, mas os efeitos foram devastadores. A situação, hoje, é muito grave. O racionamento chegou até a áreas onde há altos índices pluviométricos. É a maior seca dos últimos 50 anos. Felizmente, não aconteceu nenhuma tragédia por causa de diversas ações que estamos promovendo.

Que medidas a Bahia está adotando para evitar que haja um colapso no sistema de abastecimento de água do Estado?

Desenvolvemos o programa Água para Todos, que proporciona o acesso à água prioritariamente para o consumo humano. Investimos também em enfrentamento aos efeitos da seca na Bahia. Atualmente, 275 municípios estão em estado de emergência, 233 desses são atendidos pela Embasa. Deste total, 109 estão com abastecimento de água crítico. A Embasa já investiu R$ 274 milhões em ações, somados com R$ 762 milhões do Ministério da Integração e das Cidades, o que totaliza um investimento de R$ 1,036 bilhão em ações. São construções de barragens, adutoras e de sistemas integrados de abastecimento de água.

No caso de Itaparica, o racionamento começou nesta terça-feira, 15. Há previsão de que o abastecimento seja normalizado em três meses. Caso chova, é possível suspender o racionamento?

Sim, se voltar a chover, podemos reduzir o tempo de racionamento ou suspendê-lo. Tudo vai depender da quantidade de chuvas. É preciso que ela seja suficiente para reabastecer os reservatórios que atendem à cidade.

Em capitais como Recife, o racionamento já chegou a 82 bairros. Há risco de que aconteça o mesmo em Salvador?

Nós estamos muito preocupados com os níveis das barragens. Temos algumas barragens aqui na Região Metropolitana de Salvador (RMS) que atendem à capital, como Pedra do Cavalo, Santa Helena e Joanes. Os níveis em Pedra do Cavalo, que é responsável pelo abastecimento de 60% da região, e Joanes, por exemplo, continuam descendo. Já a Santa Helena está em um nível bom. Por isso, não podemos dizer que há risco de racionamento em Salvador. Temos, ainda, uma reserva, que é o Rio Pojuca, que pode ser utilizado caso não chova e as barragens não sejam reabastecidas. Temos mananciais que atendem à RMS a longo prazo. Pelo volume existente, temos abastecimento garantido até 2014.

Além da seca, o desperdício de água é um agravante?

Sim, sobretudo por causa de ligações clandestinas. Ações fraudulentas envolvendo a utilização da água canalizada e tratada pela Embasa foram responsáveis, em 2012, pelo desvio indevido de mais de 3,4 bilhões de litros de água em Salvador e região metropolitana. Em 2011, esse número era de 1,3 bilhão. Isso ocorre por conta da ocupação irregular. Em regiões como Sussuarana, por exemplo, é fornecido mais do que o dobro, cerca de 34 m³ de água por ligação por mês para atender à localidade. Há também o problema da inadimplência. Nesses locais, é comum que os fiscais fechem as ligações irregulares e, imediatamente, elas sejam reabertas sem o conhecimento da Embasa.

É um problema somente da capital?

No interior, as pessoas são mais conscientes a respeito do uso da água. Porém é comum a agricultura e a pecuária utilizarem a água dos mananciais, que deveria servir para o consumo humano, para a irrigação. A Barragem de Mirorós, por exemplo, teve a redução de 23 metros no nível de água por conta disso.

