Salvador tem a quinta mais violenta do mês com 10 mortes

Do início da madrugada até as 21h desta quinta-feira, 30, a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom) registrou 10 homicídios em Salvador e na região metropolitana. O boletim foi divulgado no site da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) nesta sexta-feira, 1º.

Segundo informações da polícia, entre as quintas, a do dia 30, foi a mais violenta do mês de junho. Nas anteriores, foram registraram três mortes, nos dias 2 e 23, seis, no dia 9, e duas, no dia 16.

Ainda de acordo com a Stelecom, a maioria dos homicídios que ocorreu no dia 30 foi nos municípios de Dias D'Ávila, Pojuca, Simões Filho e Camaçari, com seis mortes.

Na capital baiana, foram registrados quatro homicídios. Na rua Anísio Gonçalves, no bairro do Jardim Cruzeiro (Cidade Baixa), ocorreu um duplo homicídio. As vítimas não tiveram suas identidades reveladas.

A polícia também registrou duas tentativas de homicídios, uma no bairro do Engenho da Federação, em Salvador, e o outro na cidade de Madre de Deus.

adblock ativo