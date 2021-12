Salvador tem a 2ª menor temperatura do ano e ventos chegam a 49 km/h

Esta segunda-feira, 3, foi o dia de tirar o casaquinho mais quente do guarda-roupa. Isso porque os termômetros registraram nesta manhã 20,6º C, a segunda temperatura mais baixa notificada este ano. A primeira foi 20,4º C, na última terça, 27. A máxima hoje deve ficar em 28ºC.

O vento forte deixa a sensação térmica ainda pior, com menos 3º C; ou seja, nesta segunda, os soteropolitanos enfrentaram um friozinho de 17º C. De acordo com a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cláudia Valéria, as rajadas de vento estão chegando a 49 km/h. Mais cedo, a Climatempo informou que chegava a 20 km/h.

"Uma frente fria que está atuando no oceano acaba influenciando no litoral baiano, deixando os ventos fortes e com pancadas de chuva. Isso deve continuar até amanhã (terça, 4) ", explica Cláudia.

Mar agitado

Além da temperatura, os ventos fortes também afetam o mar, que fica agitado e com ondas altas. Diante deste cenário, a travessia de lancha entre Salvador e Mar Grande foi suspensa nesta manhã.

adblock ativo