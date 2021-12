Salvador tem 85,3 homens para cada 100 mulheres, indica IBGE

Uma pesquisa divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira, 28, pode deixar muitas soteropolitanas preocupadas. De acordo com as informações da Síntese de Indicadores Sociais (SIS) 2012, para cada 100 mulheres, há 85,3 homens na capital baiana.

O indicador, denominado razão de sexo, demonstra que Salvador e Rio de Janeiro são as piores capitais em termos estatísticos para uma mulher encontrar um companheiro, ambos na faixa de 20 a 39 anos. O Rio ainda está em uma situação menos desigual, com 88,9 homens para cada 100 mulheres.

"O difícil não é só saber onde estão estes homens, é achar uma pessoa em que você confie e que tenha algumas afinidades. Estas estatísticas ainda diminuem as possibilidades de encontrar a pessoa certa, mas ainda não perdi as esperanças", diverte-se a jornalista solteríssima Cátia Milena Albuquerque, de 32 anos.

A advogada Glória Bomfim, de 39 anos, foi casada durante sete anos e está solteira há três. Além dos números desfavoráveis ao público feminino, ela percebe que os "poucos" homens que sobram não querem compromisso. "Seja pela grande oferta ou pela cultura de festas em Salvador, os homens não querem se comprometer. Conheço gente que mora junto e está pensando em se separar por causa da chegada do verão. Também percebo que em todos os lugares que eu vou, entre bares e restaurantes, há sempre mais mulheres", enfatiza.

De acordo com a Síntese de Indicadores Sociais, todas as nove maiores regiões metropolitanas do país pesquisadas pelo IBGE possuem menos homens do que mulheres.

Apesar de ainda existir uma desvantagem, quem está à procura de um parceiro tem mais chances de encontrá-lo nas cidades de Curitiba, com 95,8 homens para cada centena de mulheres; Belo Horizonte, com 94,2; e São Paulo, com 93,8.

adblock ativo