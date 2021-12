Salvador tem 80% dos postos com combustível e fila diminui

O abastecimento nos postos de combustível de Salvador começa a ser regularizado. A estimativa do Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniências do Estado da Bahia (Sindicombustíveis) é que 80% dos estabelecimentos da capital baiana já tenham gasolina, etanol e diesel para vender.

O presidente da entidade, Walter Tannus, diz que o abastecimento deve ser total entre esta quarta e quinta. Isso acontece por conta da chegada de caminhões carregados com combustível, o que continua acontecendo nesta quarta.

Com isso, as filas nos postos diminuíram e os consumidores conseguem abastecer sem enfrentar os transtornos registrados desde a última quinta, 24, quando a greve dos caminhoneiros começou a causar o desabastecimento do setor.

Interior

Apesar da situação já está quase regularizada em Salvador, o presidente do Sindicombustível disse que o cenário é diferente em alguns municípios baianos. "No interior tem mais dificuldade para abastecer os postos, por conta da distância e dos bloqueios. A situação é mais complicada na região de Juazeiro, Barreiras, Vitória da Conquista e no extremo sul da Bahia", explica.

Para tentar resolver a situação, equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar estão escoltando caminhões carregados com combustível para o interior da Bahia. De acordo com o Blog Rodrigo Ferraz, cerca de 20 veículos chegaram nas cidades do sudoeste da Bahia entre a noite desta terça e madrugada desta quarta, onde os motoristas estão dormindo na fila para conseguir abastecer.

O mesmo aconteceu em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, onde PMs escoltaram caminhões com 30 mil litros de gasolina e 20 mil de diesel. Como a carga ainda não é suficiente para atender a demanda, alguns postos estabeleceram cotas máximas para os consumidores.

