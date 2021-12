Salvador tem 70% das agências fechadas, afirma sindicato

Os bancários da Bahia aderiram à greve nacional na manhã desta quinta-feira, 19, e agências de bancos públicos e privados permanecem fechadas ao longo do dia, com exceção dos caixas de autoatendimento. Segundo assessoria do Sindicato dos Bancários da Bahia (SBBA), o estado conta com 80% de adesão até o momento, o equivalente a 543 agências.

A paralisação, por tempo indeterminado, foi deflagrada na noite desta quarta-feira, 18, durante assembleia no ginásio de esportes do Sindicato dos Bancários da Bahia, na Ladeira dos Aflitos. O presidente do sindicato, Euclides Fagundes, garante que, em Salvador, pelo menos 70%, do total de 295 agências bancárias, foram fechadas na primeira manhã de paralisação.





"A adesão neste ano começou maior do que a de 2012, o que mostra que os trabalhadores estão unidos para conquistar aumento real, PLR, piso e vales maiores, além de contratações para melhorar as condições de trabalho", destaca Fagundes.

Ainda de acordo com a assessoria da SBBA, desde a entrega da minuta de reivindicações à Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), no dia 30 de julho, os sindicatos tiveram quatro rodadas de negociações, mas as principais exigências dos trabalhadores foram recusadas. A Federação ofereceu reajuste salarial de 6,1%, reajuste do auxílio refeição, que sobe para R$ 22,77 por dia; cesta alimentação de R$ 390,36 por mês e 13ª cesta no mesmo valor e auxílio-creche mensal de R$ 324,89 por filho de até seis anos.

"É uma provocação aos bancários quando eles apresentam uma prosposta abaixo da inflação", afirma o presidente do sindicato.

Já os bancários propõem reajuste salarial de 11,93%, piso de R$ 2.860,21; participação nos lucros e resultados (PLR) de três salários mais R$ 5.553,15; fim das metas abusivas e do assédio moral; mais segurança e melhores condições de trabalho. A pauta de reivindicações também inclui repúdio ao Projeto de Lei 4330, que visa a contratação de trabalhadores terceirizados.

Segundo o diretor de relações do trabalho da Fenaban, Magnus Ribas, por meio de nota, o piso salarial dos bancários subiu mais de 75% nos últimos sete anos, com reajuste salarial em 58%, o que representaria aumento real de 23,21%. Mas garante que a federação está aberta a negociações.

adblock ativo