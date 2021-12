Salvador tem 7 praias impróprias para banho no fim de semana

Em um fim de semana recheado de eventos pré-Carnaval, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) alerta para as praias que devem ser evitadas na capital baiana e em outras regiões do litoral.

Periperi, Patamares e Boca do Rio são algumas das praias que estão impróprias para banho (confira lista completa abaixo).

De acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), a praia é considerada imprópria quando mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas apresentar resultado superior a 1.000 coliformes fecais ou 800 Escherichia coli.

O Inema alerta ainda que é desaconselhável, mesmo em dias de sol, o banho próximo à saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

Aplicativo

Para facilitar a vida da população, o órgão lançou o aplicativo 'Vai Dar Praia', onde é possível conferir a qualquer momento as informações sobre a qualidade das praias.

adblock ativo