Salvador tem 540 áreas de risco

Salvador possui 540 áreas classificadas como de alto risco de desabamentos em casos de chuvas mais fortes, segundo mapeamento feito pela Coordenação de Defesa Civil (Codesal). De acordo com os dados do órgão, existem sete bairros onde se registra maior número de solicitações de emergência - Boca do Rio, São Marcos, Periperi, Águas Claras, Bairro da Paz, Paripe e Castelo Branco - mas, ao todo, existem mais de dois mil pontos afetados de alguma maneira pelas chuvas na capital baiana.



Enquanto a Prefeitura tenta orquestrar suas secretarias para contornar séculos de ocupação desordenada, os moradores de áreas de risco em Salvador dizem estar assustados com os desastres na região serrana do Rio de Janeiro e já temem o pior para o período de chuvas que, na Região Metropolitana, fica entre os meses de abril e maio. Especialistas alertam que a capital não possui plano de contingência e que as áreas de ocupação irregular aumentam a cada dia.





