Salvador tem 47,3% da população com excesso de peso

O consumo de carnes gordurosas, refrigerante e leite integral são alguns dos vilões, é o que aponta a pesquisa feita pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel 2012), divulgada nesta terça-feira, 27, pelo Ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A frequência de obesidade e de excesso de peso na população de Salvador passou de 9,8% e 39,7% em 2006, para 14,1% e 47,3%, respectivamente.Na capital baiana, o percentual de homens obesos subiu de 9,4% para 9,8% e, com excesso de peso, passou de 41,9% para 45,8%. Já entre as mulheres a obesidade aumentou 10,3% para 17,7% e, de excesso de peso, saiu de 37,5% para 48,7%.

A cidade segue a tendencia nacional que pela primeira vez tem mais da metade da população acima do peso, com 51%. Em 2006, esse número era de 43%. Já as pessoas obesas eram 11,4% e, atualmente, são 17,4%.

Nesta edição da Vigitel, foram entrevistados 45.448 mil adultos em todas as capitais e no Distrito Federal, entre julho de 2012 a fevereiro de 2013.

O órgão relata ainda que os hábitos da população contribuem para o aumento desse número. Em Salvador, por exemplo, o consumo de frutas e hortaliças está sendo deixado de lado, apenas 17,1% da população ingerem a porção diária recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de cinco ou mais porções ao dia.

Outro indicador que preocupa é o consumo excessivo de gordura saturada: 23,5% da população da cidade não dispensam a carne gordurosa e 62,8% consomem leite integral regularmente. Os refrigerantes também têm consumidores fieis - 17,5% dos soteropolitanos tomam esse tipo de bebida ao menos cinco vezes por semana.

Quem estiver com sobrepeso, com o Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou superior a 25 (calculo do IMC - Peso/Altura²), poderá ser encaminhado a um polo da Academia da Saúde para realização de atividades físicas e a um Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) para receber orientações para uma alimentação saudável e balanceada. Atualmente, 82,1% dos 1.888 NASFs contam com nutricionistas; 85,7% com psicólogos e 61,6% com professores de educação física.

Na Bahia, o Ministério da Saúde está investindo R$ 27,9 milhões na construção de 187 polos em todo o Estado.

adblock ativo