Salvador tem 24 praias impróprias para banho

Os soteropolitanos que quiserem aproveitar a praia neste domingo devem ficar atentos. Somente dez das 34 praias avaliadas pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema), na Região Metropolitana de Salvador, estão próprias para o banho de mar.

Nas outras 24 praias, inclusive em locais tradicionais como Farol da Barra e Pedra Furada, foram encontrados altos índices de poluentes.

São Tomé de Paripe, Periperi, Penha, Bogari, Pedra Furada, Boa Viagem, Roma, Santa Maria, Farol da Barra, Ondina, Rio Vermelho, Amaralina, Pituba, Armação, Boca do Rio, Corsário, Patamares, Piatã, Placaford e Buraquinho são algumas das contraindicadas.

Na Costa dos Coqueiros, das 16 praias avaliadas, apenas a de Busca Vida foi considerada imprópria para utilização dos banhistas.

Alerta - Em tempos chuvosos, como os que se vivenciou na última semana, o banho de mar não é recomendado mesmo em praias consideradas próprias, segundo alerta o Inema.

Com as chuvas, as praias podem ser contaminadas por diversos detritos que são arrastados das ruas para o mar, através das galerias de águas pluviais, o que traz o risco de doenças.

Além disso, é desaconselhável, ainda em dias de sol, o banho próximo à saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

