Salvador tem 17 praias impróprias neste fim de semana

As praias do Farol da Barra, Ondina e Rio Vermelho, m Salvador, estão entre as impróprias para banho nests fim de semana, segundo o levantamento do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

A praia é considerada imprópria quando mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas apresentam resultado superior a mil coliformes fecais.

Conforme o Inema, as amostras de água para análises de balneabilidade são coletadas sistematicamente semanalmente, no período da manhã, em áreas com maior concentração de banhista .

Durante períodos chuvosos, a contaminação das praias pode se dar por meio do arraste de detritos, podendo causar doenças. O órgçao ainda desaconselha o banho próximo à saída de esgostos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem, mesmo em dias de sol.

