Salvador tem 16ºC de sensação térmica nesta terça

A baixa temperatura vai continuar na Bahia nos próximos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante a madrugada desta terça-feira, 18, a temperatura mínima chegou a 19ºC em Salvador, mas com sensação térmica de 16ºC.

De acordo com a meteorologista Claudia Valéria, durante o dia, a mínima é de 20ºC e máxima de 28ºC.

Segundo Claudia, no início do mês de julho, Salvador chegou com a temperatura máxima variando entre 27°C e 28°C e a mínima, 18,6°C, a menor registrada esse mês.

Conforme o Inmet, devem acontecer chuvas fracas nos próximos dias.

adblock ativo