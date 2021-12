Salvador tem 14 praias impróprias para banho

Apesar do tempo instável, quem pretende aproveitar o feriadão nas praias de Salvador deve tomar cuidado na escolha do local para o banho de mar. Isso porque 14 praias são consideradas impróprias, de acordo com balanço divulgado nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto do Meio-Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

O órgão ainda alerta que por conta do período chuvoso, as praias também podem ser contaminadas por detritos diversos, carregados das ruas através das galerias pluviais, o que pode causar doenças.

A praia é considerada imprópria quando mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas apresentam resultado superior a 1.000 coliformes fecais ou 800 Escherichia coli, ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2500 coliformes termotolerantes ou 2000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 mL de água.

Confira a lista das praias impróprias

Tubarão (Em frente ao conjunto habitacional, próximo à antiga fábrica de cimento).

Periperi (Na saída de acesso à praia após travessia da via férrea)

Penha (Situada em frente à barraca do Valença)

Pedra Furada (Atrás do Hospital Sagrada Familia, em frente a ladeira que dá acesso a praia)

Roma (Rua Prof. Roberto Correia junto à descida de acesso a praia, fundo do Hospital São Jorge)

Ondina (Situada próximo ao Morro da Sereia em frente ao Ed. Maria José)

Rio Vermelho (Próximo a escada de acesso à praia e Em frente a Rua Bartolomeu de Gusmão)

Armação (Em frente ao Hotel Alah Mar e a Rua João Mendes da Costa)

Boca do Rio (Em frente ao posto Salva Vidas)

Corsário (Em frente ao Posto Salva Vidas)

Patamares (Em frente ao posto Salva Vidas Patamares, próximo ao Coliseu do Forró e ao Caranguejo de Sergipe)

Piatã (Em frente ao Posto Salva Vidas, próximo ao Clube Costa Verde)

Lagoa de Abaete (Em frente a placa de fundação do parque)

Farol de Itapuã (Em frente à Rua da Música)

