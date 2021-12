Salvador tem 14 mil beneficiários do Bolsa Família com pendência

Catorze mil beneficiários do Bolsa Família estão com pendências cadastrais em Salvador. O prazo para regularizar a situação encerra este mês, sendo que a revisão cadastral foi dividida em duas etapas: o primeiro neste sexta, 15, e o outro no dia 31.

A atualização de dados é obrigatória e acontece a cada dois anos. Os usuários que ainda não efetuaram o recadastramento devem comparecer aos postos de atendimento localizados na sede da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), no Comércio, ou nas Prefeituras-Bairro.

Além da atualização cadastral obrigatória, as famílias assistidas pelo programa devem cumprir alguns compromissos, como manter as crianças e adolescentes de 6 a 17 anos regularmente matriculados nas escolas. No caso das gestantes, o programa exige que elas façam o pré-natal. As famílias que não cumprirem com esses compromissos podem ter o benefício cancelado.

