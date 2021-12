Salvador tem 12 praias impróprias para banho neste fim de semana

Apesar de a previsão do tempo anunciar possibilidade de chuva no estado, as praias de Salvador devem contar com bastante movimento neste fim de semana. Para isso, banhistas devem ficar atento às condições de balneabilidade, já que o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) alertou, nesta sexta-feira, 2, que 12 praias da capital estão impróprias para o banho.

Periperi, Farol da Barra e Itapuã estão na lista dos locais que devem ser evitados. O órgão também analisou outras áreas do litoral baiano (confira lista completa abaixo).

De acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), a praia é considerada imprópria quando mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas, apresentar resultado superior a 1.000 coliformes fecais ou 800 Escherichia coli.

O Inema alerta ainda que é desaconselhável, mesmo em dias de sol, o banho próximo à saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

