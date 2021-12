Salvador tem 10 praias impróprias para banho; saiba quais

Os soteropolitanos que vão aproveitar o domingo na praia devem ficar atentos com a qualidade da água. De acordo com o último boletim do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), 10 praias da capital baiana estão impróprias para o banho neste fim de semana.

São elas: Periperi (atrás da estação férrea), Pedra Furada (atrás do hospital Sagrada Família), Ondina (próximo ao Morro da Sereira), Rio vermelho (em frente à Rua Bartolomeu de Gusmão), Pituba (próximo ao Ki-Mukeka), Armação (em frente ao Clube Interpass), Boca do Rio (em frente ao Posto Salva Vidas), Corsário (em frente ao Posto Salva Vidas Patamares), Abaeté (em frente á placa da fundação do parque) e Pituaçu (em frente à entrada do estacionamento do parque).

Segundo o Inema, os banhistas devem evitar contato com a água do mar em locais com manchas de coloração suspeita, próximos à saída de esgotos e córregos e ainda durante o tempo chuvoso, já que a água pode estar contaminada e causar doenças.

