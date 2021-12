Salvador sedia simpósios sobre câncer de mama e gastrointestinal

Salvador sedia neste fim de semana os simpósios internacionais de atualização em Câncer de Mama e em Câncer Gastrointestinal, que acontecem simultaneamente no Hotel Deville Prime, em Itapuã. O evento deve reunir, nesta sexta-feira, 10, e sábado, 11, cerca de 300 participantes, entre médicos, estudantes e enfermeiros para discutir os recentes avanços na área. As inscrições devem ser feitas pela internet ou pelos telefones 71 2107-9682 / 9684.

A abertura dos simpósios acontece na sexta, às 20h, com a palestra “É possível construir modelos alternativos de acesso em oncologia?”, ministrada pelo médico oncologista e pesquisador Carlos Gil. A programação científica conta ainda com conferencistas nacionais e internacionais convidados, como Bernardo Garicochea (SP), Cesar Cabello (SP), Eduardo Millen (RJ), Otto Metzger Filho (EUA) e Jorge Sabagga (SP).

Dados

Segundo estimativa do Instituto Nacional do Câncer, em 2018 o Brasil deve registrar cerca de 600 mil novos casos de câncer, sendo 59.700 tumores de mama. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, nas faixas etárias pré e pós menopausa, o risco de ter câncer de mama aumenta em mulheres com excesso de gordura corporal, especialmente aquelas que apresentam medidas aumentadas da circunferência abdominal.

Já entre os tumores que se desenvolvem no chamado trato gastrointestinal – que se estende da cavidade oral até o ânus e consiste no esôfago, estômago, intestino delgado (duodeno, jejuno e íleo) e intestino grosso (cólon e reto) – os mais frequentes são o colorretal, o de esôfago, o câncer de pâncreas e o do estômago.

