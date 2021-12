Salvador sedia seminário gratuito sobre e-commerce

Empresários, empreendedores e profissionais do comércio participam nesta quarta-feira, 12, do seminário Ecom Brasil 2014, que já percorreu nove capitais brasileiras para capacitação sobre comécio eletrônico e inovações do mundo digital.

O evento acontece no Fiesta Bahia Hotel, no Itaigara, das 8h30 às 18h, e a entrada é gratuita. Entre os principais tópicos de discussão estão a evolução do empreendedorismo digital, o panorama geral do comércio eletrônico, as tendências de mercado e as novas oportunidades que as tecnologias atuais proporcionam para profissionais na web.

As inscrições deveme ser realizadas no site do seminário.



