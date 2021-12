Salvador sedia primeira edição do Encontro Aberje Bahia em junho

A Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) realiza a primeira edição do Encontro Aberje Bahia em Salvador. O evento acontece no dia 7 de junho, das 8h às 12h, no auditório do Espaço Verde Paralela, na sede da Odebrecht (avenida Paralela, 2841).

O evento contará com a participação de convidados especiais, que serão recebidos pelo Capítulo Aberje Bahia e pela Odebrecht. As inscrições devem ser realizadas pela internet.

A proposta dos Capítulos Aberje, distribuídos em vários estados brasileiros, é divulgar as atividades nacionais da associação e incentivar a participação dos associados, bem como criar e implementar um calendário de ações locais com prioridades específicas e participativas. Com isso, também se deseja fazer uma mostra dos talentos em comunicação empresarial pelo país.

adblock ativo