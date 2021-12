Salvador sedia Petpíadas para bichinhos de estimação

Desfiles, venda de produtos e feira de adoção para animais são algumas dos atrativos da "Lá Fora Pet Park", evento que ocorrerá na capital baiana, entre os dias 27 e 28 deste mês. Além das atividades recreativas, que poderão ser feitas ao ar livre, e de estandes de clínicas veterinárias, a grande novidade deste ano são as chamadas Petpíadas - jogos olímpicos para cães.



O evento será realizado no Salvador Shopping, das 16h às 21h, em uma estrutura adaptada no estacionamento externo, do piso L1. De acordo com informações do centro de compras, para participar do desfile, basta que o bichinho (cães ou gatos) esteja com fantasias inspiradas nos Jogos Olímpicos e faça a doação de um quilo de ração - que serão destinadas a instituições assistenciais. Já para ter acesso à área de recreação, o custo é de R$ 5, por 15 minutos.



Petpíadas



As Petpíadas serão realizadas no domingo, somente para cães, e terá capacidade para 300 participantes. O jogo será acompanhado dos tutores dos animais que, juntos, percorrerão um circuito de 500 metros composto por obstáculos. As inscrições acabam no dia 22, no site www.chiptiming.com.br. Os valores estão entre R$ 59 e R$ 99.

adblock ativo