Salvador sedia palestras sobre imigração para Québec

Salvador recebe, nos dias 11 e 12 de março, duas palestras do programa de imigração para a província canadense do Québec. Os interessados em conhecer as oportunidades de emprego e o programa podem se inscrever pelo site www.imigrarparaquebec.ca.

No dia 11, a palestra acontece na Aliança Francesa de Salvador, na Ladeira da Barra, às 18h45. Já no dia 12, o evento será realizado no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), no mesmo dia.

Estima-se que, até 2021, serão criadas mais de um milhão de vagas de emprego no Québec, que possui o segundo maior PIB do Canadá. Os candidatos à imigração devem ter formação técnica, tecnóloga ou universitária, desejável experiência profissional, proficiência ou disposição para aprender a língua francesa e, preferencialmente, até 38 anos de idade.

