Salvador sedia lançamento do Transforma Brasil

Salvador vai sediar o lançamento do Transforma Brasil no póximo dia 23 de fevereiro, das 8h às 12, na Escola de Administração da UFBA - Vale do Canela. Com sede em São Paulo (SP), a iniciativa cruza os dados dos que querem ser voluntários, mas não sabem como, com os das ONGs que precisam de mão de obra, mas não sabem onde encontrar voluntários.

A plataforma é baseada na iniciativa criada no Recife (PE), em 2015, que levou a capital pernambucana a ter o dobro da média de voluntários do País em apenas três anos.

Com foco em gestores de projetos de ideias sociais (formalizados ou não), assim como voluntários e empresários com interesse no terceiro setor, o evento de lançamento é aberto ao público (sujeito à lotação), com inscrições através do Sympla.

adblock ativo