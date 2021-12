Salvador sedia fórum sobre empreendedorismo consciente neste sábado

Salvador sedia neste sábado, 9, o Fórum sobre Empreendedorismo Consciente & Organizações Humanizadas. O evento tem como objetivo o desenvolvimento pessoal do empreendedor, já que serão trabalhadas as habilidades para a criação de um ambiente de negócio com mais consciência e cuidado com as pessoas.

Entre os palestrantes, estão Fred Alecrim, Maria Brasil, Eduardo Almeida, Pedro Cordier, além do empreendedor e escritor Geraldo Rufino.

Escritor do livro "O Catador de Sonhos", Geraldo é empreendedor desde criança, quando arrumou um jeito de ganhar dinheiro. Aos 11 anos, catava latinhas em um aterro instalado perto da Favela do Sapé, em São Paulo, e investiu o dinheiro na criação de um campo de futebol na comunidade. Além das histórias de vida, Rufino vai contar como quebrou seis vezes, mas nunca perdeu a esperança de transformar o mundo dos negócios.

Em entrevista ao A TARDE, Geraldo afirmou que empreender no Brasil é difícil, porém é preciso ficar atento às possibilidades que o mercado oferece. “Empreender no Brasil, de fato, é mais complicado, porém o país tem mais possibilidades. Tem campo vasto em todos os setores para a pessoa trabalhar e ser feliz. Se você observar, somos um mercado de mais de 200 milhões de consumidores. Por isso que, apesar das dificuldades inerentes dos governos, para a economia eu consigo vislumbrar ótimas possibilidades de empreendedorismo”.

Entre os pontos que ele acredita serem importantes para empreender, Geraldo afirma que ter uma boa base familiar e foco são características fundamentais para o sucesso. “Para empreender, é preciso ter preparação, foco, vislumbrar o mercado e ter uma família, pois é a base de tudo”.

Durante a feira em Salvador, Geraldo vai ministrar uma palestra com o tema “Como blindar sua mente para acelerar seu crescimento e os negócios”. Sobre o assunto, ele afirma que é preciso blindar a mente e criar hábitos mais sustentáveis, tanto na esfera pessoal quanto na área dos negócios. “É preciso blindar a mente, ou seja, ter atitudes sustentáveis para si e para o seu negócio. Acelerar o resultado é ter uma atração segura, pois os empreendedores, em algumas situações, querem degraus e, no mundo dos negócios, não dá certo. Quem quer ter sucesso em seu ramo de atuação deve empreender de dentro para fora, ou seja, observar princípios elementares para o sucesso”, afirmou.

adblock ativo