Salvador sedia evento de ginástica, MMA e fisiculturismo

De 10 a 12 de outubro, Salvador sedia o 14ª Fitness Brasil Bahia, que acontece no Centro de Convenções da Bahia, no Stiep. Nos dias 10 e 11, o evento fica aberto entre 11h e 21h. Já no dia 12, o acesso do público acontece das 10h às 19h.

A programação é gratuita e conta com aulão de ginástica em grupo (Workout), treinos abertos e campeonatos de MMA e fisiculturismo.

Durante o evento, o público também poderá adquirir artigos esportivos, acessórios para ginástica e natação, avaliação física, editoras e publicações, moda fitness, pilates, equipamentos, suplementos nutricionais, controles de acesso, metodologias e frequencímetros, vendidos pelos mais de 60 expositores do local.

