Salvador sedia evento da construção após 20 anos

Mesmo sem um centro de convenções, Salvador sedia, depois de 20 anos, o Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic). A sede do Cimatec, em Piatã, foi adaptada para abrigar as palestras técnicas e as exposições da 87ª edição do evento.

O encontro conta com cerca de 1.500 participantes entre empresários, altos executivos, engenheiros e demais profissionais do setor. O evento foi aberto, na noite desta quarta-feira, 23, em solenidade no Teatro Castro Alves. Nesta manhã, o economista Eduardo Gianetti fez uma palestra sobre o cenário econômico nacional.

"Fica evidenciado que Salvador carece de um espaço para eventos dessa magnitude, mas contamos com o apoio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia para uso desse espaço, que adaptamos para poder oferecer a melhor infraestrutura possível aos participantes", afirmou o coordenador-geral do evento, Vicente Mattos, do Sinduscon Bahia.

O presidente interino da Fieb, Carlos Gantois, afirmou que o Cimatec está aberto para abrigar eventos, "principalmente os que se proponham a discutir e criar alternativas para a crise no país".

A área conta com um auditório de mil lugares que podem ser transformados em quatro salas, espaço para instalação de estandes e praça de alimentação.

