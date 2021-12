Salvador sedia evento agropecuário com inscrições gratuitas

Nos dias 14 e 15 de setembro, Salvador vai receber a segunda edição do Agropec Semiárido, evento agropecuário que tem como foco as regiões do semiárido brasileiro. Serão dois dias de programação com palestras magnas e técnicas. O evento acontecerá no Hotel Fiesta, no Itaigara, das 9h às 17h. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site agropecsemiarido.com.br.

O encontro, que também sedia IV Congresso Brasileiro de Palma e outras Cactáceas, vai discutir como a produção no semiárido pode ser competitiva e sustentável, além de apresentar o que existe hoje de mais atual em termos de conhecimentos científico e tecnológico.

O evento é organizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em parceria com as Federações de Agricultura e Pecuária do Nordeste, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Associação Brasileira de Palma e outras Cactáceas.

adblock ativo